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31 января, 19:00

«Монако»: расписание матчей в феврале

«Монако» проведет шесть матчей в феврале
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Монако».
Фото AFP

«Монако» проведет пять матчей в феврале. Четыре встречи пройдут в рамках чемпионата Франции по футболу, а еще одна состоится в Кубке страны.

«Монако» главного тренера Адольфа Хюттера идет на четвертом месте в турнирной таблице лиги 1 с 34 очками после 19 туров.

Следить за ключевыми событиями игр монегасков с российским полузащитником Александром Головиным можно с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание матчей «Монако» в феврале 2024 года

  • 4 февраля. 15.00. Лига 1. «Монако» — «Гавр»
  • 8 февраля. 22.45. Кубок Франции. «Руан» — «Монако»
  • 11 февраля. 22.45. Лига 1. «Ницца» — «Монако»
  • 18 февраля. 17.00. Лига 1. «Монако» — «Тулуза»
  • 25 февраля. 15.00. Лига 1. «Ланс» — «Монако»

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
0
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«ПСЖ»: расписание матчей в феврале

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 48-17 47
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 20 10 6 4 29-17 36
4
 Лилль 20 9 8 3 28-14 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 20 9 5 6 24-19 32
7
 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 20 7 8 5 28-22 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Тулуза 20 4 8 8 19-27 20
14
 Нант 20 5 4 11 20-31 19
15
 Лион 20 5 4 11 20-33 19
16
 Метц 20 4 4 12 17-31 16
17
 Лорьян 20 3 7 10 26-42 16
18
 Клермон Фут 20 3 6 11 14-32 15
Результаты / календарь
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.02 23:00
Страсбур – ПСЖ
 1 : 2
3.02 19:00
Ренн – Монпелье
 2 : 1
3.02 23:00
Нант – Ланс
 0 : 1
4.02 15:00
Монако – Гавр
 1 : 1
4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 1 : 2
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
 2 : 3
4.02 19:05
Брест – Ницца
 0 : 0
4.02 22:45
Лион – Марсель
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 10
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 6
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 15 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 14 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 18 1 7
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