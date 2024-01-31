«Монако»: расписание матчей в феврале

«Монако» проведет шесть матчей в феврале

«Монако» проведет пять матчей в феврале. Четыре встречи пройдут в рамках чемпионата Франции по футболу, а еще одна состоится в Кубке страны.

«Монако» главного тренера Адольфа Хюттера идет на четвертом месте в турнирной таблице лиги 1 с 34 очками после 19 туров.

Следить за ключевыми событиями игр монегасков с российским полузащитником Александром Головиным можно с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание матчей «Монако» в феврале 2024 года

4 февраля. 15.00. Лига 1. «Монако» — «Гавр»

8 февраля. 22.45. Кубок Франции. «Руан» — «Монако»

11 февраля. 22.45. Лига 1. «Ницца» — «Монако»

18 февраля. 17.00. Лига 1. «Монако» — «Тулуза»

25 февраля. 15.00. Лига 1. «Ланс» — «Монако»

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