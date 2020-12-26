«Нант» в субботу представит Доменека

«Нант» в ближайшее время представит нового главного тренера, которым станет Раймон Доменек. Как утверждает 20 Minutes, официально 68-летний специалист в субботу, 26 декабря, подпишет контракт на 6 месяцев. Он заменит Кристиана Гуркюффа.

Доменек не тренировал профессиональные команды больше десяти лет после отставки из сборной Франции летом 2010 года. Национальную команду специалист возглавлял с 2004 по 2010 год и завоевал с ней серебро ЧМ-2006. Ранее он возглавлял «Лион» и больше 10 лет работал с молодежной сборной Франции.

«Нант» после 17 туров занимает 16-е место в таблице лиги 1.