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29 апреля, 23:52

«Тулуза» обыграла «Нант» и впервые выиграла Кубок Франции

«Тулуза» впервые в истории выиграла Кубок Франции
Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нант» — «Тулуза» — 1:5.
Фото Reuters

«Тулуза» обыграла «Нант» в финале Кубка Франции со счетом 5:1.

Голами в составе победителей отметились Логан Коста, оформивший дубль, Тейс Даллинга, на счету которого хет-трик, и Закария Абухляль.

За «Нант» с пенальти забил Людовик Блас.

«Тулуза» впервые в истории выиграла Кубок Франции. Рекордсменом ялвяется «ПСЖ» — 14 титулов.

Франция. Кубок. Финал
29 апр, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Нант
1:5
Тулуза

Футбол
ФК Нант
ФК Тулуза
4
2
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«Лилль» обыграл «Аяччо» и приблизился к «Монако»

«Тулуза» стала первым клубом за 53 года, забившим 5 мячей в финале Кубка Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 32 20 7 5 59-31 67
3
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
9
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
10
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
11
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
12
 Тулуза 32 12 5 15 48-54 41
13
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
14
 Осер 32 8 9 15 30-53 33
15
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
16
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
17
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 22:00
Страсбур – Лион
 1 : 2
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 3 : 0
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 0 : 4
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
 4 : 2
30.04 16:00
Труа – Ницца
 0 : 1
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 1 : 3
30.04 21:45
Марсель – Осер
 - : -
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 - : -
3.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 26 2 2
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