«Тулуза» обыграла «Нант» и впервые выиграла Кубок Франции

«Тулуза» обыграла «Нант» в финале Кубка Франции со счетом 5:1.

Голами в составе победителей отметились Логан Коста, оформивший дубль, Тейс Даллинга, на счету которого хет-трик, и Закария Абухляль.

За «Нант» с пенальти забил Людовик Блас.

«Тулуза» впервые в истории выиграла Кубок Франции. Рекордсменом ялвяется «ПСЖ» — 14 титулов.