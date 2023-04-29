«Лилль» обыграл «Аяччо» и приблизился к «Монако»

«Лилль» на своем поле разгромил «Аяччо» в матче 33-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Дублем отметился Андре Гомеш, еще один гол на счету Реми Кабелла.

«Лилль» набрал 59 очков и приблизился к пятому месту, которое занимает «Монако» (61). У команды Александра Головина есть матч в запасе.

«Аяччо» с 22 очками предпоследний.