«Нант» сыграл вничью с «Сент-Этьеном»
В матче 4-го тура чемпионата Франции «Нант» сыграл вничью с «Сент-Этьеном». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Чемпионат Франции. Лига 1
4-й тур
«Нант» — «Сент-Этьен» — 2:2 (0:1)
Голы: Аушиш, 2 (0:1). Масон, 66 (0:2). Саймон, 71 (1:2). Эмон, 85 (2:2).
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Аппиа, Паллуа, Жиротто, Абед (Туре, 85), Блас (Эмон, 85), Чиривелья, Саймон, Коко (Бамба, 65), Коло Муани.
«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Мукуди, Масон, Юссуф (Гурна-Дуат, 59), Камара, Аушиш (Монне-Паке, 76), Муффек, Нейу (Сидибе, 80), Буанга (Ривера, 77), Норден (Амума, 58).
Предупреждения: Муффек, 42. Паллуа, 65. Сидибе, 84. Бамба, 90.
Судья: Готье (Франция).
20 сентября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/