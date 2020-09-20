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«Нант» сыграл вничью с «Сент-Этьеном»

20:00
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В матче 4-го тура чемпионата Франции «Нант» сыграл вничью с «Сент-Этьеном». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

«Нант» — «Сент-Этьен» — 2:2 (0:1)

Голы: Аушиш, 2 (0:1). Масон, 66 (0:2). Саймон, 71 (1:2). Эмон, 85 (2:2).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Аппиа, Паллуа, Жиротто, Абед (Туре, 85), Блас (Эмон, 85), Чиривелья, Саймон, Коко (Бамба, 65), Коло Муани.

«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Мукуди, Масон, Юссуф (Гурна-Дуат, 59), Камара, Аушиш (Монне-Паке, 76), Муффек, Нейу (Сидибе, 80), Буанга (Ривера, 77), Норден (Амума, 58).

Предупреждения: Муффек, 42. Паллуа, 65. Сидибе, 84. Бамба, 90.

Судья: Готье (Франция).

20 сентября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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