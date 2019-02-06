"Нант" потребовал еще 15 миллионов фунтов с "Кардиффа" за трансфер Салы

"Нант" желает получить от "Кардиффа" дополнительные 15 миллионов фунтов за трансфер аргентинца Эмилиано Салы, сообщает ВВС.

4 февраля спасатели нашли в водах пролива Ла-Манш обломки самолета, на котором летел Сала. Ранее валлийский клуб уже заявлял, что не станет платить этих денег, пока не получит полных данных о гибели игрока.

Напомним, что частный самолет, пропавший с экранов радаров вечером 21 января, был найден в ходе частной поисковой операции на дне Ла Манша, также поисковики обнаружили в нем одно тело, которое предстоит опознать после подъема из воды.

28-летний Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" 19 января, однако не успел провести за валлийский клуб ни одного матча.

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