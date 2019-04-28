"Марсель" уступил "Нанту" (1:2) в матче 34-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей отличились Самюэль Мутуссами и Андрей Жиротто. У хозяев забил Марио Балотелли.

"Марсель" с 54 очками остался на пятом месте. У "Нанта" 43 очка и 12-я позиция. В следующем туре "Марсель" на выезде сыграет со "Страсбуром", а "Нант" примет "Дижон".

Чемпионат Франции

Лига 1

"Марсель" - "Нант" - 1:2 (1:1)



Голы: Мутуссами, 22 (0:1). Балотелли, 25 (1:1). Жиротто, 50 (1:2).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Сансон, Сарр (Амави, 57), Камара, Пайет (Лопес, 78), Балотелли (Радоньич, 68), Жермен, Окампос.

"Нант": Дюпе, Паллуа, Ие (Фабиу да Силва, 90), Траоре, Диегу Карлос, Туре, Ронжье, Жиротто, Мутуссами (Лимбомб, 90), Уорис (Боскилиа, 90+2), Кулибали.

Предупреждения: Окампос, 17. Пайет, 32. Балотелли, 41. Траоре, 42. Луиз Густаву, 45+2.

Судья: Амель.

28 апреля. Марсель. Стадион "Велодром"

Все о чемпионате Франции - здесь.