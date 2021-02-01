«Монако» обыграл «Нант», Головин вышел на замену

«Монако» в матче 22-го тура чемпионата Франции обыграл «Нант» со счетом 2:1.

В составе монегасков отличились Гильермо Марипан и Кевин Фолланд. Хозяева ответили точным ударом Рено Эмона.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 69-й минуте.

После этого матча «Монако» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Нант» с 18 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур

«Нант» — «Монако» — 1:2 (0:1)

Голы: Марипан, 45 (0:1). Фолланд, 60 (0:2). Эмон, 83 (1:2).

«Нант»: Лафон, Коршья, Жиротто, Паллуа, Траоре (Аппиа, 34), Луза (Эмон, 62), Туре (Блас, 62), Саймон (Ндилу, 87), Кастеллетто, Коло Муани, Коко (Чиривелья, 62).

«Монако»: Леком, Кайю Энрике, Марипан, Бадиашиле, Сидибе, Диатта (Головин, 69), Тшуамени, Фофана (Флорентину, 79), Диоп (Балло-Туре, 90), Бен Йеддер (Йоветич, 69), Фолланд (Пеллегри, 80).

Предупреждения: Диатта, 19. Фофана, 29. Аппиа, 55. Паллуа, 73. Эмон, 90+2. Флорентину, 90+3.

Удаление: Паллуа, 73.

Судья: Леонар (Франция).

31 января. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».