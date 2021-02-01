Ковач пока не готов говорить о том, что «Монако» попадет в тройку лучших команд чемпионата Франции

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (2:1).

«Первые 75 минут были очень хорошими, особенно до красной карточки соперников. Мы очень умело владели мячом, создавали много моментов. Я не доволен последними 15 минутами, мы немного нервничали. Матч длится 90 минут, мы не должны снижать концентрацию.

Вы не поверите, но, как я уже говорил, мы хотим оставаться в первой шестерке. Цель состоит в том, чтобы увеличить разрыв между шестым и седьмым местами. Мы близки к первой тройке, но я не хочу говорить о подиуме», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

После этого матча «Монако» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Нант» с 18 очками — на 17-й строчке.