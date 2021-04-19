Дубль Депая принес «Лиону» победу над «Нантом»

«Лион» в матче 33-го тура чемпионата Франции обыграл «Нант» со счетом 2:1.

На дубль Мемфиса Депая хозяева ответили точным ударом Николя Паллуа.

После этого матча «Лион» с 67 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Нант» с 28 очками — на 19-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

33-й тур

«Нант» — «Лион» — 1:2 (0:2)

Голы: Депай, 5 (0:1). Депай, 37 — с пенальти (0:2). Паллуа, 60 (1:2).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Коршья, 80), Паллуа, Кастеллетто, Траоре (Аппиа, 37), Блас, Чиривелья, Луза, Кулибали (Коко, 80), Саймон (Бамба, 66), Коло Муани.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Диоманде, 78), Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс (Де Шильо, 63), Депай (Ауар, 78), Слимани, Корне (Тиагу Мендес, 63), Токо-Экамби (Сумаре, 90+3).

Предупреждение: Денайер, 67.

Судья: Бастьен (Франция).

18 апреля. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».