Дубль Депая принес «Лиону» победу над «Нантом»
«Лион» в матче 33-го тура чемпионата Франции обыграл «Нант» со счетом 2:1.
На дубль Мемфиса Депая хозяева ответили точным ударом Николя Паллуа.
После этого матча «Лион» с 67 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Нант» с 28 очками — на 19-й строчке.
Чемпионат Франции. Лига 1
33-й тур
«Нант» — «Лион» — 1:2 (0:2)
Голы: Депай, 5 (0:1). Депай, 37 — с пенальти (0:2). Паллуа, 60 (1:2).
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Коршья, 80), Паллуа, Кастеллетто, Траоре (Аппиа, 37), Блас, Чиривелья, Луза, Кулибали (Коко, 80), Саймон (Бамба, 66), Коло Муани.
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Диоманде, 78), Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс (Де Шильо, 63), Депай (Ауар, 78), Слимани, Корне (Тиагу Мендес, 63), Токо-Экамби (Сумаре, 90+3).
Предупреждение: Денайер, 67.
Судья: Бастьен (Франция).
18 апреля. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
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