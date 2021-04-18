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«Монако» с Головиным в гостях разгромил «Бордо»

19:56
Футболисты «Монако» празднуют один из голов в ворота «Бордо». Фото ФК «Монако»
Футболисты «Монако» празднуют один из голов в ворота «Бордо». Фото ФК «Монако»
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«Монако» в матче 33-го тура чемпионата Франции в гостях разгромил «Бордо» со счетом 3:0. Голы забили Кевин Фолланд, Желсон Мартинш и Стефан Йоветич.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе, но был заменен на 67-й минуте на Софиана Диопа.

На 78-й минуте хозяева остались в меньшинстве — с поля за вторую желтую карточку был удален Том Лаку.

Напомним, что перед этой игрой в «Монако» была зафиксирована вспышка коронавируса — четыре игрока были отправлены на карантин.

«Монако» занимает третье место в таблице. «Бордо» — 16-й.

Чемпионат Франции

Лига 1

33-й тур

«Бордо» — «Монако» — 0:3 (0:1)

Голы: Фолланд, 29 (0:1). Мартинш, 47 (0:2). Йоветич, 90 (0:3).

«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни (Мексер, 24), Сабали, Бенито, Бен Арфа (Де Превиль, 63), Адли, Башич (Сери, 82), Лаку, Хван Ый Джо (Траоре, 82), Уден (Зеркан, 62).

«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Головин (Диоп, 67), Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана (Балло-Туре, 83), Бен Йеддер (Йоветич, 67), Фолланд (Флорентину, 83), Мартинш (Агилар, 75).

Предупреждения: Фофана, 15. Лаку, 72. Зеркан, 75. Сери, 84.

Удаление: Лаку, 78.

Судья: Летексье (Франция).

18 апреля. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

Бордо — Монако

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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