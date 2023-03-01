«Нант» и «Тулуза» вышли в полуфинал Кубка Франции

Читать «СЭ» в

«Нант» дома обыграл «Ланс» в 1/4 финала Кубка Франции — 2:1. У хозяев дубль оформил Анди Делор. У гостей отличился Секо Фофана.

«Тулуза» дома разгромила «Родез» — 6:1. Дубль на счету Тейса Даллинга.

«Нант» и «Тулуза» вышли в полуфинал Кубка Франции.