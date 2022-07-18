Новый главный тренер «Марселя» хочет пригласить в клуб Марсело

Бывший защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Марселе». Бразильца в команду хочет пригласить новый главный тренер команды Игор Тудор, сообщает RMC Sport.

Ранее 34-летний бразилец получил предложение от «Лос-Анджелеса», но он хотел бы продолжить карьеру в Европе.

В составе «Реала» Марсело играл с 2007 по 2022 год. В составе клуба он шесть раз стал чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании, а также четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира.

Летом он покинул испанский клуб в статусе свободного агента.