Mundo Deportivo: Неймар продлит контракт с «ПСЖ», если клуб подпишет Месси

Нападающий «ПСЖ» Неймар согласится продлить контракт с парижанами в том случае, если клуб подпишет нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 28-летний бразилец хочет воссоединиться с аргентинцем, с которым вместе выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В случае, если парижский клуб не подпишет Месси, форвард покинет команду по окончании контракта летом 2022 года.

Ранее сам бразилец заявил, что хотел бы играть вместе с Месси со следующего сезона.