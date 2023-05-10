Моуринью попросил руководство «ПСЖ» подписать Амрабата

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью озвучил руководству «ПСЖ» свои требования, при которых он готов возглавить клуб.

По информации журналиста Санти Ауны, португальский специалист попросил боссов парижан приобрести полузащитника Софьяна Амрабата из «Фиорентины».

У «ПСЖ» есть возможность оформить сделку, но сам игрок хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Парижский клуб находится в поисках замены действующему тренеру команды Кристофу Гальтье, который скорее всего покинет команду по истечении сезона. Моуринью является одним из основных вариантов назначения.