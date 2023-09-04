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Сегодня, 12:29

Мостовой отреагировал на заголовок L'Equipe, которое назвало Кузяева царем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на заголовок французского издания L'Equipe, которое назвало полузащитника «Гавра» Далера Кузяева царем.

«Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Тогда и гол из-под него забили, и сам сыграл неважно. Лучше фразами не бросаться! Я-то помню, как в одно время, что только не кричали. Все-таки, чтобы тебя называли «Царем», нужно играть много лет. Конечно, эту громкую фразу нужно заслужить. А Кузяев, думаю, на это не обращает внимания. И вообще это может задеть футболиста: «Ребят, ну вы чего? Я четыре игры только сыграл. Хватит!» Тем более на примере Головина, который играет там шестой год», — приводит слова Мостового Sport24.

В нынешнем сезоне 30-летний Далер Кузяев провел за «Гавр» 4 матча и забил 2 мяча.

Источник: https://sport24.ru/football/news-574835-da-kakoy-tsar-podozhdite-luchshe-frazami-ne-brosatsya-mostovoy-o-zagolovke-lequipe-pro-kuzyayeva
Александр Мостовой
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
4
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Головин и Кузяев вошли в сборную тура чемпионата Франции по версии L'Equipe

Агент Головина отреагировал на попадание игрока в сборную тура: «Саша выкладывается по максимуму в каждой игре»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
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17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 00:00
Ренн – Лилль
 - : -
17.09 00:00
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

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Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

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 1 1 0
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