Мостовой отреагировал на заголовок L'Equipe, которое назвало Кузяева царем

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на заголовок французского издания L'Equipe, которое назвало полузащитника «Гавра» Далера Кузяева царем.

«Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Тогда и гол из-под него забили, и сам сыграл неважно. Лучше фразами не бросаться! Я-то помню, как в одно время, что только не кричали. Все-таки, чтобы тебя называли «Царем», нужно играть много лет. Конечно, эту громкую фразу нужно заслужить. А Кузяев, думаю, на это не обращает внимания. И вообще это может задеть футболиста: «Ребят, ну вы чего? Я четыре игры только сыграл. Хватит!» Тем более на примере Головина, который играет там шестой год», — приводит слова Мостового Sport24.

В нынешнем сезоне 30-летний Далер Кузяев провел за «Гавр» 4 матча и забил 2 мяча.