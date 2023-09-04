Головин и Кузяев вошли в сборную тура чемпионата Франции по версии L'Equipe

Французское издание L'Equipe включило российских полузащитников Александра Головина и Далера Кузяева в сборную тура чемпионата Франции.

В 4-м туре ла лиги Головин забил первый гол в сезоне-2023/24 в матче против «Ланса» (3:0). Кузяев, забивший свой второй мяч в чемпионате Франции, помог «Гавру» обыграть «Лорьян» (3:0) и одержать первую победу в сезоне.

Ранее французская газета L'Equipe назвала Кузяева царем.