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Мостовой — о Головине: «Пять голов забил и уже царь. Смешно уже»

00:22
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» сравнение полузащитника «Монако» Александра Головина с царем.

Ранее в Twitter-аккаунте клуба появился пост с подписью «The Tzar is back» (Царь вернулся) после гола Головина «Лорьяну» (5:2) в матче 18-го тура чемпионата Франции.

— Пять голов забил и уже царь. Смешно уже, — сказал Мостовой в комментарии «СЭ».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что царь в российском футболе только Мостовой.

(Константин Колмаков)

Лорьян — Монако

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