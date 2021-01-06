Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

В «Монако» отреагировали на гол Головина «Лорьяну» картиной: «Царь вернулся»

22:50
6 января. Лорьян. «Лорьян» — «Монако» — 2:5. Александр Головин. Фото AFP Александр Головин. Фото Reuters
6 января. Лорьян. «Лорьян» — «Монако» — 2:5. Александр Головин. Фото AFP
Теги:

Пресс-служба «Монако» эффектно отреагировала на гол Александра Головина в матче лиги 1 против «Лорьяна» (5:2). 24-летний российский футболист вышел на замену на 64-й минуте и через несколько секунд поразил ворота соперника. Для него эта игра стала первой с 30 августа, четыре месяца хавбек восстанавливался от травмы подколенного сухожилия.

В Twitter «Монако» появилось изображение Головина в парадном мундире и подпись: «Царь вернулся».

В текущем сезоне Головин провел два матча за монегасков и забил один мяч.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир