В «Монако» отреагировали на гол Головина «Лорьяну» картиной: «Царь вернулся»
22:50
Пресс-служба «Монако» эффектно отреагировала на гол Александра Головина в матче лиги 1 против «Лорьяна» (5:2). 24-летний российский футболист вышел на замену на 64-й минуте и через несколько секунд поразил ворота соперника. Для него эта игра стала первой с 30 августа, четыре месяца хавбек восстанавливался от травмы подколенного сухожилия.
В Twitter «Монако» появилось изображение Головина в парадном мундире и подпись: «Царь вернулся».
В текущем сезоне Головин провел два матча за монегасков и забил один мяч.
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