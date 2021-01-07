Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался для «СЭ» о возвращении на поле полузащитника «Монако» Александра Головина, который забил гол в ворота «Лорьяна» (5:2) в матче 18-го тура лиги 1.

— Как говорил Леонид Быков устами своего героя Титоренко в бессмертном фильме про войну, «сбивать самолеты противника — это не подвиг, а обязанность истребителя».

Головин забил гол, молодец. Его для этого в «Монако» и звали — чтобы он выходил и забивал голы. Я не вижу сверхповодов для радости. Он вышел и хорошо сделал свою работу, восстановился после травмы. Мы счастливы, мы рады, но не надо за это присваивать Героя Труда или звание Героя России. Он просто хорошо выполнил свою работу. Его же не звали, чтобы он на скамейке сидел. Порадуемся спокойно, сдержанно, пожелаем удачи и прежде всего здоровья. Он большой молодец, но не более того.

— Как думаете, Черчесов сейчас спокойно выдохнул после гола Головина? Наверняка на Александра рассчитывают перед Евро.

— Если бы у Станислава Саламовича был матч сборной в ближайшую неделю, то да. Но до этого матча впереди много недель, поэтому смысл выдыхать?

— «Монако» после гола Головина в соцсетях написал, что царь вернулся.

— У нас царь в футболе — Мостовой. В плаванье это Александр Попов, а в лыжах — Николай Зимятов. А Головин пока еще даже не королек.

(Константин Колмаков)