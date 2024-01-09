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Мостовой: «Головин в 10 раз быстрее принимает решения на поле, чем игроки РПЛ»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру хавбека «Монако» Александра Головина.

«Головин — безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнем с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться. Да и когда Саша приезжал в сборную, сразу бросалась в глаза разница в классе. Головин в 10 раз быстрее принимает решения на поле, чем игроки РПЛ. Все-таки в Европе играют в футбол на совершенно других скоростях», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Головин вошел в сборную лучших игроков лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe. В этом сезоне чемпионата Франции он 7 раз становился лучшим игроком матча, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 15 играх.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
Александр Мостовой
Футбол
ФК Монако
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Мбаппе принял решение не продлевать контракт с «ПСЖ» и покинуть клуб летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 - : -
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
 - : -
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 8
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 7
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 13 1 2
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Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Александр Головин

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 15 1 6
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