«ПСЖ»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«ПСЖ» в январе проведет три матча в разных турнирах: две встречи в лиге 1 и одну игру в Кубке Франции. «СЭ» публикует расписание игр парижского клуба на январь 2024. Время начала — московское.

Расписание «ПСЖ» на январь 2024:

14 января. 22.45. «Ланс» — «ПСЖ» (лига 1)

21 января. Время не определено. «Орлеан» — «ПСЖ» (Кубок Франции)

28 января. 22.45. «ПСЖ» — «Брест» (лига 1)

В России официальной трансляции чемпионата Франции нет. Смотреть бесплатно в прямом эфире игры можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Кубок страны транслирует телеканал СТАРТ по платной подписке.

Полный календарь и результаты игр «ПСЖ» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».