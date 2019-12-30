Морено ответил на вопрос о возможных трансферах в «Монако»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено на своей первой официальной пресс-конференции в новом клубе ответил на вопросы журналистов.

«Было бы неуважительно к игрокам говорить о том, какие позиции я хочу укрепить, — приводит слова Морено Mundo Deportivo . — Нужно проанализировать рынок и обсудить этот вопрос с вице-президентом. Я доволен игроками, которые у меня есть. Я не могу сейчас сказать, что есть позиции, которые меня не устраивают. Если мне придется что-то сказать кому-то, это будет наедине, я не буду заявлять об этом публично».

42-летний Морено возглавил монегасков 28 декабря. Ранее главным тренером «Монако» был Леонарду Жардим.

Монегаски с 28 очками занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.