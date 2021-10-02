«Монпелье» и «Страсбур» сыграли вничью
«Монпелье» и «Страсбур» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.
В турнирной таблице чемпионата Франции «Монпелье» занимает 12-е место, набрав 10 очков в 9 матчах. «Страсбур» идет на 9-й позиции — 11 очков после 9 игр.
Чемпионат Франции. Лига 1
9-й тур
«Монпелье» — «Страсбур» — 1:1 (1:1)
Голы: Молле, 12 (1:0). Гамейро, 28 (1:1).
«Монпелье»: Омлин, Сако, Суке, Козза (Ристич, 89), Ферри (Леруа, 83), Саванье (Макуана, 83), Молле, Шотар, Эстев, Жермен, Мавидиди (Джоаккини, 88).
«Страсбур»: Селс, Джикю, Гильбер, Ле Маршан, Каси, Ньямси, Прцич (Льенар, 68), Сиссоко (Аолу, 68), Беллегард (Перрен, 84), Гамейро (Уорис, 89), Айорк (Диалло, 67).
Предупреждения: Молле, 54. Сако, 90+1.
Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).
2 октября. Монпелье. Стадион «Моссон».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
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