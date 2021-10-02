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«Монпелье» и «Страсбур» сыграли вничью

19:53
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«Монпелье» и «Страсбур» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монпелье» занимает 12-е место, набрав 10 очков в 9 матчах. «Страсбур» идет на 9-й позиции — 11 очков после 9 игр.

Чемпионат Франции. Лига 1

9-й тур

«Монпелье» — «Страсбур» — 1:1 (1:1)

Голы: Молле, 12 (1:0). Гамейро, 28 (1:1).

«Монпелье»: Омлин, Сако, Суке, Козза (Ристич, 89), Ферри (Леруа, 83), Саванье (Макуана, 83), Молле, Шотар, Эстев, Жермен, Мавидиди (Джоаккини, 88).

«Страсбур»: Селс, Джикю, Гильбер, Ле Маршан, Каси, Ньямси, Прцич (Льенар, 68), Сиссоко (Аолу, 68), Беллегард (Перрен, 84), Гамейро (Уорис, 89), Айорк (Диалло, 67).

Предупреждения: Молле, 54. Сако, 90+1.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

2 октября. Монпелье. Стадион «Моссон».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
2-й тайм

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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