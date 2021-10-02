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Фанатам «Марселя» запретили посещать матч с «Лиллем» из-за поведения

07:12
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«Марсель» в пятницу, 1 октября, объявил, что болельщики не смогут посетить матч 9-го тура чемпионата Франции. По информации RMC Sport, решение было принято после нескольких указов префектур и из-за опасения, что произоуйдут новые эксцессы.

30&nbsp;сентября. Марсель. &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Галатасарай&raquo;. Болельщики обеих команды кидают друг в&nbsp;друга файеры. «Марсель» — «Галатасарай»: матч был приостановлен из-за конфликта фанатов

«Любой, кто заявляет, что является фанатом «Марселя» или ведет себя соответствующим образом, не сможет передвигаться по территории стадиона «Пьера Моруа», — говорится в пресс-релизе.

Другая причина, согласно документам: «ультрас «Марселя» очень часто являются источником общественных беспорядков из-за агрессивного поведения некоторых фанатов».

Матч «Лилль» — «Марсель» состоится в воскресенье, 3 октября. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
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Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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