Фанатам «Марселя» запретили посещать матч с «Лиллем» из-за поведения

«Марсель» в пятницу, 1 октября, объявил, что болельщики не смогут посетить матч 9-го тура чемпионата Франции. По информации RMC Sport, решение было принято после нескольких указов префектур и из-за опасения, что произоуйдут новые эксцессы.

«Любой, кто заявляет, что является фанатом «Марселя» или ведет себя соответствующим образом, не сможет передвигаться по территории стадиона «Пьера Моруа», — говорится в пресс-релизе.

Другая причина, согласно документам: «ультрас «Марселя» очень часто являются источником общественных беспорядков из-за агрессивного поведения некоторых фанатов».

Матч «Лилль» — «Марсель» состоится в воскресенье, 3 октября. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.