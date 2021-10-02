Фанатам «Марселя» запретили посещать матч с «Лиллем» из-за поведения
«Марсель» в пятницу, 1 октября, объявил, что болельщики не смогут посетить матч 9-го тура чемпионата Франции. По информации RMC Sport, решение было принято после нескольких указов префектур и из-за опасения, что произоуйдут новые эксцессы.
«Любой, кто заявляет, что является фанатом «Марселя» или ведет себя соответствующим образом, не сможет передвигаться по территории стадиона «Пьера Моруа», — говорится в пресс-релизе.
Другая причина, согласно документам: «ультрас «Марселя» очень часто являются источником общественных беспорядков из-за агрессивного поведения некоторых фанатов».
Матч «Лилль» — «Марсель» состоится в воскресенье, 3 октября. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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