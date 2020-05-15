«Монпелье» продлил контракт с 42-летним защитником Илтоном

Пресс-служба «Монпелье» сообщает о продлении контракта с защитником Виторину Илтоном. Соглашение с 42-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2020/21.

Илтон выступает за «Монпелье» с 2011 года. В сезоне-2019/20 Илтон провел 33 матча за клуб и забил один гол.

Вместе с «Монпелье» футболист становился чемпионом Франции в сезоне-2011/12.