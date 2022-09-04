«Монпелье» в меньшинстве проиграл «Лиллю»
«Монпелье» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Франции уступил «Лиллю» (1:3).
Хозяева открыли счет, но в концовке первого тайма пропустили ответный гол, а также остались вдесятером после удаления Валера Жермена — 32-летний нападающий получил прямую красную карточку.
Победный гол в составе гостей забил 22-летний полузащитник Анжел Гомеш, дубль оформил 22-летний форвард Жонатан Давид.
«Лилль» с 10 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Монпелье» (9 очков) опустился на шестую строчку.
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|Н
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|О
|
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|5
|1
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|24-4
|16
|
2
|Марсель
|6
|5
|1
|0
|13-3
|16
|
3
|Ланс
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|
4
|Лион
|5
|4
|1
|0
|14-4
|13
|
5
|Лорьян
|5
|3
|1
|1
|8-8
|10
|
6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-13
|10
|
7
|Клермон Фут
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|3
|0
|3
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|9
|
8
|Монпелье
|6
|3
|0
|3
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|9
|
9
|Монако
|6
|2
|2
|2
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|8
|
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|
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|Осер
|6
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|1
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|
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|1
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|6
|
14
|Реймс
|6
|1
|3
|2
|10-13
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
16
|Ницца
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|
17
|Брест
|6
|1
|2
|3
|8-16
|5
|
18
|Страсбур
|6
|0
|4
|2
|5-7
|4
|
19
|Анже
|6
|0
|2
|4
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|2
|
20
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|6
|0
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|11.09
|00:00
|
Аяччо – Ницца
|- : -
|11.09
|00:00
|
Анже – Монпелье
|- : -
|11.09
|00:00
|
Ланс – Труа
|- : -
|11.09
|00:00
|
Лорьян – Нант
|- : -
|11.09
|00:00
|
Марсель – Лилль
|- : -
|11.09
|00:00
|
Монако – Лион
|- : -
|11.09
|00:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|11.09
|00:00
|
Ренн – Осер
|- : -
|11.09
|00:00
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Страсбур – Клермон Фут
|- : -
|11.09
|00:00
|
Тулуза – Реймс
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ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|6
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|4
|1
|1
|
|
Пьер Ле Мелу
Брест
|5
|1
|1
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