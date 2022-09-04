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4 сентября, 15:56

«Монпелье» в меньшинстве проиграл «Лиллю»

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«Монпелье» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Франции уступил «Лиллю» (1:3).

Хозяева открыли счет, но в концовке первого тайма пропустили ответный гол, а также остались вдесятером после удаления Валера Жермена — 32-летний нападающий получил прямую красную карточку.

Победный гол в составе гостей забил 22-летний полузащитник Анжел Гомеш, дубль оформил 22-летний форвард Жонатан Давид.

«Лилль» с 10 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Монпелье» (9 очков) опустился на шестую строчку.

Франция. Лига 1. 6-й тур
04 сент, 14:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
1:3
Лилль

ФК Лилль
ФК Монпелье
0
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 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
3
 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лион 5 4 1 0 14-4 13
5
 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
19
 Анже 6 0 2 4 6-17 2
20
 Аяччо 6 0 1 5 3-10 1
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Лорьян – Нант
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Марсель – Лилль
 - : -
11.09 00:00
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ПСЖ

 7
Неймар

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ПСЖ

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Флориан Сотока

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Ланс

 5
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

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Лилль

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Анже

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