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«Монпелье», «Анже», «Дижон» и «Ренн» вышли в 1/8 финала Кубка Франции

21:12
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«Монпелье» разгромил «Кан» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Франции. Игра прошла в Монпелье.

Кубок Франции

1/16 финала

«Монпелье» — «Кан» — 5:0 (3:0)

Голы: Саванье, 24 — с пенальти (1:0). Лаборд, 37 (2:0). Делор, 40 (3:0). Молле, 59 (4:0). Делор, 64 (5:0).

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Суке, Ойонго (Варгас, 78), Ле Таллек, Ферри (Самбия, 65), Саванье, Молле, Делор (Камара, 72), Лаборд.

Предупреждения: Ферри, 21. Пи, 32. Конгре, 50.

Удаление: Пи (Кан), 43.

Судья: Леонар (Франция).

19 января. Монпелье. Стадион «Моссон».

Монпелье — Кан

В параллельных играх: «Анже» выиграл у «Руана» (4:1), «Дижон» разгромил «Ним» (5:0), «Ренн» обыграл «Атлетико Марсель» (2:0).

«Руан» — «Анже» — 1:4 (1:3)

Голы: Алиуи, 5 (0:1). Сидибе, 13 (1:1). Эль Мелали, 19 (1:2). Эль Мелали, 23 (1:3). Баокен, 81 (1:4).

«Анже»: Петкович, Бамба, Павлович, Тома, Мансо, Мангани, Капель, Фюльжини, Сантамария, Бобишон, Алиуи (Баокен, 77), Эль Мелали (Тиуб, 65).

Предупреждение: Павлович, 3.

Судья: Мийо (Франция).

19 января. Руан. Стадион «Stade Robert Diochon».

Руан — Анже

«Дижон» — «Ним» — 5:0 (1:0)

Голы: Кадис, 18 — с пенальти (1:0). Мавидиди, 75 (2:0). Шуйар, 79 (3:0). Экуэле Манга, 86 (4:0). Мавидиди, 90 (5:0).

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик, Альфонс, Саммаритано (Бальмон, 76), Ндонг, Марье, Сумаре (Шуйар, 65), Мавидиди, Кадис.

«Ним»: Диас, Ландре, Мигель (Алинви, 81), Паке, Гессум, Сарр, Бенраху, Валерио, Дульевич (Денки, 59), Стояновски (Буадес, 70), Бен Амар.

Предупреждения: Гессум, 40. Сарр, 59. Паке, 62. Денки, 62. Шафик, 69. Шуйар, 72.

Судья: Батта (Франция).

19 января. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

Дижон — Ним

«Атлетико Марсель» — «Ренн» — 0:2 (0:2)

Голы: Траоре, 23 (0:1). Рафинья, 45+2 (0:2).

«Ренн»: Менди, Морель, Траоре, Гнаньон, Желен (Камавинга, 79), Мауасса, Юну, Леа Силики, Дель Кастильо (Ньянг, 79), Тэ, Рафинья (Гбохо, 88).

Судья: Делерю (Франция).

19 января. Фос-сюр-Мер. Стадион «Stade Parsemain».

Атлетико Марсель — Ренн

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