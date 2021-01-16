«Монако» обыграл «Монпелье», Головин вышел на замену

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде победил «Монпелье» (3:2).

У победителей дубль сделал Виссам Бен Йеддер, еще один мяч забил Кевин Фолланд. В составе хозяев отличились Элие Вахи и Энди Делор.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел на замену на 71-й минуте. Он заменил Софьяна Диопа.

«Монако» набрал 36 очков и занимает четвертое место. У «Монпелье» 28 очков и восьмая позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

20-й тур

«Монпелье» — «Монако» — 2:3 (0:2)

Голы: Фолланд, 24 (0:1). Бен Йеддер, 35 (0:2). Бен Йеддер, 61 — с пенальти (0:3). Вахи, 64 (1:3). Делор, 69 (2:3).

«Монпелье»: Омлин, Самбия, Козза, Конгре, Ристич (Вахи, 54), Молле, Мендеш, Ферри (Шотар, 82), Ле Таллек (Саванье, 54), Делор, Лаборд (Мавидиди, 82).

«Монако»: Леком, Агилар (Балло-Туре, 80), Марипан, Бадиашиле, Сидибе, Диоп (Головин, 70), Фофана, Тшуамени, Кайю Энрике (Матсима, 90+1), Бен Йеддер (Йоветич, 80), Фолланд (Дисаси, 90+1).

Предупреждения: Фофана, 17. Агилар, 59. Шотар, 83. Марипан, 88. Саванье, 90.

Судья: Пети.

15 января. Монпелье. Стадион «Моссон».