«Монако» стал четвертым клубом Франции, забившим 3500 голов

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер открыл счет в матче 26-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

Как информирует Opta, 31-летний француз забил 3500-й гол клуба в Лиге 1.

При этом «Монако» стал четвертый клубом за всю историю, которому удалось преодолеть эту отметку в матчах высшего дивизиона Франции. Ранее это сделали «Марсель» (4118), «Сент-Этьен» (3844) и «Бордо» (3742).