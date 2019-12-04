«Монако» вырвал победу в матче с «Тулузой», Головина заменили на 67-й минуте

«Монако» обыграл «Тулузу» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Франции.

У хозяев мяч с пенальти забил Яя Саного. В составе гостей отличились Виссам Бен Йеддер (с пенальти) и Желсон Мартинш. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте. Вместо него на поле вышел Сеск Фабрегас.

«Монако» набрал 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице. У «Тулузы» 12 очков и последнее, 20-е место. В следующем туре «Монако» примет «Амьен», а «Тулуза» на выезде сыграет со «Страсбуром».

Чемпионат Франции. Лига 1

16-й тур

«Тулуза» — «Монако» — 1:2 (1:1)

Голы: Бен Йеддер, 5 — с пенальти (0:1). Саного, 40 — с пенальти (1:1). Мартинш, 84 (1:2).

«Тулуза»: Рейне, Силла, Гонсалвес, Доссеви (Саид, 87), Изима-Мирен, Сангаре, Градель (Лейя Исека, 67), Рохель, Саного, Венкер, Буагар (Жан, 84).

«Монако»: Леком, Агилар, Марипан (Фабрегас, 67), Жемерсон, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Головин (Мартинш, 67), Адриэн Силва, Бен Йеддер, Огюстен (Бальде, 73).

Предупреждение: Глик, 39.

Судья: Делажо (Франция).

4 декабря. Тулуза. Стадион Муниципальный.

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