«Монако» утвердил Нико Ковача на посту главного тренера
21:56
Нико Ковач стал новым главным тренером «Монако», сообщает сайт французского клуба.
Последним местом работы хорватского специалиста была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в конце 2019 года.
В «Монако» Ковач заменит Роберта Морено, который был отправлен в отставку спустя семь месяцев после назначения.
Нико Ковач с «Баварией» побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии.
Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, президентом клуба является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.
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