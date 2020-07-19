«Монако» утвердил Нико Ковача на посту главного тренера

Нико Ковач стал новым главным тренером «Монако», сообщает сайт французского клуба.

Последним местом работы хорватского специалиста была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в конце 2019 года.

В «Монако» Ковач заменит Роберта Морено, который был отправлен в отставку спустя семь месяцев после назначения.

Нико Ковач с «Баварией» побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии.

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, президентом клуба является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.