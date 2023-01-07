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Сегодня, 22:08

«Монако» уступил в Кубке Франции в серии пенальти клубу из второго дивизиона. Головин не реализовал решающий удар

Иван Шитик
Корреспондент
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«Монако» вылетел из Кубка Франции.
Фото AFP

«Монако» в рамках 1/32 финала Кубка Франции играл против клуба из второго дивизиона «Родез».

По ходу встречи «Монако» вел со счетом 2:0, но не сумел удержать преимущество, и исход матча решался в серии пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 61-й минуте встречи.

Он исполнял пятый пенальти своей команды в послематчевой серии, но не смог реализовать свой удар, который мог принести «Монако» победу.

В итоге «Родез» выиграл в серии пенальти со счетом 5:4 и вышел в следующую стадию.

Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 20:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:2
Родез

Александр Головин
ФК Монако
4
9
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 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
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 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
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 Лион 17 7 3 7 27-21 24
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 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
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 - : -
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 - : -
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