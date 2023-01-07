«Монако» уступил в Кубке Франции в серии пенальти клубу из второго дивизиона. Головин не реализовал решающий удар
«Монако» в рамках 1/32 финала Кубка Франции играл против клуба из второго дивизиона «Родез».
По ходу встречи «Монако» вел со счетом 2:0, но не сумел удержать преимущество, и исход матча решался в серии пенальти.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 61-й минуте встречи.
Он исполнял пятый пенальти своей команды в послематчевой серии, но не смог реализовать свой удар, который мог принести «Монако» победу.
В итоге «Родез» выиграл в серии пенальти со счетом 5:4 и вышел в следующую стадию.
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|
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|17
|11
|3
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|36
|
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|
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|
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|
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|7
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|
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|6
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|
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|21
|
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|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|
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|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|
13
|Труа
|17
|4
|6
|7
|29-33
|18
|
14
|Монпелье
|17
|5
|2
|10
|27-31
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|
16
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|
17
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|
18
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|
19
|Страсбур
|17
|1
|8
|8
|20-31
|11
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|Анже
|17
|2
|2
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|8
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|11.01
|21:00
|
Аяччо – Реймс
|- : -
|11.01
|21:00
|
Осер – Тулуза
|- : -
|11.01
|21:00
|
Брест – Лилль
|- : -
|11.01
|21:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|11.01
|21:00
|
Нант – Лион
|- : -
|11.01
|23:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|11.01
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|- : -
|11.01
|23:00
|
ПСЖ – Анже
|- : -
|11.01
|23:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|11.01
|23:00
|
Труа – Марсель
|- : -
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|Г
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|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
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Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
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Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
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Эммануэль Агбаду
Реймс
|14
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|12
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
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|1
|2
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