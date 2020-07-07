«Монако» успешно оспорил продление дисквалификации Мартинша, он сможет вернуться в августе

«Монако» выиграл апелляцию по поводу дисквалификации нападающего Желсона Мартинша. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Монако» получил ответ от национального олимпийского и спортивного комитета Франции, в котором сообщается об удовлетворении запроса клуба, поданного 15 дней назад, — говорится в сообщении. — В рамках этого предложения национальный олимпийский и спортивный комитет Франции призвал федерацию футбола Франции пересмотреть свое решение не принимать в учет период с 13-го марта 2020-го года по 30-ое июня 2020-го в рамках общего срока дисквалификации.

В связи с тем, что предложение не было оспорено, срок отстранения Желсона Мартинша подойдет к концу 6 августа этого года, что позволит игроку «Монако» вместе с командой приступить к розыгрышу Лиги 1 сезона-2020/21 с первого тура, дата начала которого намечена на уикенд с 22 по 23 августа".

25-летний португалец был наказан за толчок арбитра во время февральского матча лиги 1 с «Нимом» (1:3). Игроку запретили выходить на поле в течение шести месяцев, начиная с 6 февраля.

В связи с тем, что сезон был приостановлен большая часть наказания пришлась бы на тот период, когда во Франции не играли в футбол. Федерация футбола страны решила не учитывать все дни с 13 марта по 30 июня и продлить наказание. НОК Франции пересмотрел это решение