Источник: Месси восстановится к первому матчу с «Баварией» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси успеет восстановиться к перовому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», сообщает Cope.

По информации источника, футболист получил небольшое растяжение и успеет полностью восстановиться к матчу.

35-летний аргентинец провел в этом сезоне за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Первый матч команд в 1/8 финала ЛЧ состоится 14 февраля, начало — 23.00 мск. Вторая встреча пройдет 8 марта.