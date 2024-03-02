«Монако» и «ПСЖ» не забили голов. Головин сыграл весь матч

«Монако» и «ПСЖ» не выявили победителя в матче 24-го тура чемпионата Франции — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Луи II».

На 25-й минуте встречи форвард монегасков Виссам бен Йеддер открыл счет, но гол был отменен ВАР.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

«ПСЖ» сыграл вничью второй матч подряд и с 55 очками лидирует в турнирной таблице. «Монако» идет на 3-й строчке — 42 очка.