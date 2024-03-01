Головин попал в стартовый состав на матч против «ПСЖ»

Стали известны стартовые составы «Монако» и «ПСЖ» на матч 24-го тура лиги 1. Игра пройдет в Монако и начнется в 23.00 по московскому времени.

Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин выйдет на поле с первых минут игры.

«Монако»: Маецки, Уаттара, Аклиуше, Балогун, Бен-Йеддер, Головин, Керер, Марипан, Минамино, Синго, Фофана.

«ПСЖ»: Доннарумма, Бералдо, Ассенсио, Витинья, Мбаппе, Мукиэле, Рамуш, Солер, Угарте, Хакими, Эрнандес.

На данный момент парижане с 54 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции. У красно-белых 41 очко и третья позиция.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Монако» — «ПСЖ».