Луис Энрике объяснил, почему заменил Мбаппе в матче с «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после ничьей с «Монако» (0:0) в матче 24-го тура чемпионата Франции объяснил, что замена Килиана Мбаппе в перерыве не связана с возможной травмой.

«Рано или поздно нам придется играть без Мбаппе, я пытаюсь найти лучшие решения для команды. К нему иногда возникает привыкание. Рано или поздно он перестанет с нами играть, нам придется к этому приспособиться. Мне приходится постоянно принимать решения, принимать лучшие решения для команды. Я не хочу спорить, это было мое решение», — цитирует L'Equipe Энрике.

«ПСЖ» с 55 очками лидирует в турнирной таблице. «Монако» идет на 3-й строчке — 42 очка.