"Монако" проиграл. От "стыков" команду Головина пока спасает лучшая разница

"Монако" уступил "Ниму" в матче 36-го тура чемпионата Франции – 0:1. Единственный гол встречи забил Рено Рипар.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 89 минут.

В другом матче дня "Кан" удержал победу над "Реймсом" – 3:2.

"Монако", в активе которого 33 очка, продолжает занимать 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Столько же баллов у "Кана", но команда располагается строчкой ниже, уступая монегаскам по дополнительным показателям.

Чемпионат Франции

Лига 1

36-й тур

"Ним" - "Монако" - 1:0 (1:0)

Гол: Рипар, 9.

"Ним": Бернардони, Алакуш (Паке, 82), Бриансон, Мигель, Мауасса, Ферри, Бобишон (Валлс, 87), Саванье, Тиуб (Алиуи, 90+2), Рипар, Буанга.

"Монако": Бенальо, Сидибе, Глик, Налду (Винисиус, 46), Балло-Туре, Мартинш, Жемерсон, Адриэн Силва, Головин (Шадли, 89), Рони Лопеш (Силла, 83), Фалькао.

Предупреждения: Адриэн Силва, 16. Головин, 41. Буанга, 45. Балло-Туре, 64. Жемерсон, 90+3.

Судья: Стина (Франция).

11 мая. Ним. Стадион "Stade Des Costieres".

Чемпионат Франции

Лига 1



36-й тур

"Кан" - "Реймс" - 3:2 (3:1)

Голы: Нинга, 14 (1:0). Думбья, 37 (1:1). Фажр, 40 (2:1). Гильбер, 45 (3:1). Зенели, 82 - с пенальти (3:2).

"Кан": Самба, Имору (Армугом, 78), Джикю, Гильбер, Гради, Фажр, Кауи (Заари, 68), Деминге, Нинга, Чокунте (Оньянге, 59), Муссаки.

"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Ромао (Оджо, 83), Шавалерен, Думбья, Камара, Кафаро, Чаваррия (Сук Хюн Джун, 56), Уден (Зенели, 56).

Предупреждения: Чаваррия, 13. Заари, 81. Фокет, 89.

Судья: Амель (Франция).

11 мая. Кан. Стадион "Michel d'Ornano".

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