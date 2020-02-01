«Монако» проиграл «Ниму», получив две красные карточки, Головин вышел на замену
«Монако» в матче 22-го тура чемпионата Франции в гостях проиграл «Ниму» со счетом 1:3.
В первом тайме при счете 1:1 монегаски получили две красные карточки.
Российский полузащитник Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте встречи.
«Монако» занимает 13-е место в таблице. «Ним» идет на 19-м.
Чемпионат Франции
Лига 1
22-й тур
«Ним» — «Монако» — 3:1 (1:1)
Голы: Бен Йеддер, 13 (0:1). Мигель, 27 (1:1). Филиппото, 62 (2:1). Мартинес, 79 (3:1).
«Ним»: Бернардони, Ру (Денки, 82), Паке, Мартинес, Ландре, Валлс (Сарр, 66), Филиппото, До (Фомба, 75), Мигель, Ферхат, Бенраху.
«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Бадиашиле, Балло-Туре, Бакайоко, Адриэн Силва, Фофана (Тшуамени, 72), Бальде (Головин, 64), Мартинш, Бен Йеддер (Йоветич, 80).
Предупреждения: Мартинес, 11. Фофана, 33. Мигель, 45+4. Адриэн Силва, 81. Тшуамени, 86. Сарр, 90+1.
Удаления: Бакайоко, 32. Мартинш, 32.
Судья: Лесаж (Франция).
1 февраля. Ним. Стадион «Стад де Костьер».