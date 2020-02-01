«Монако» проиграл «Ниму», получив две красные карточки, Головин вышел на замену

«Монако» в матче 22-го тура чемпионата Франции в гостях проиграл «Ниму» со счетом 1:3.

В первом тайме при счете 1:1 монегаски получили две красные карточки.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте встречи.

«Монако» занимает 13-е место в таблице. «Ним» идет на 19-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

22-й тур

«Ним» — «Монако» — 3:1 (1:1)

Голы: Бен Йеддер, 13 (0:1). Мигель, 27 (1:1). Филиппото, 62 (2:1). Мартинес, 79 (3:1).

«Ним»: Бернардони, Ру (Денки, 82), Паке, Мартинес, Ландре, Валлс (Сарр, 66), Филиппото, До (Фомба, 75), Мигель, Ферхат, Бенраху.

«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Бадиашиле, Балло-Туре, Бакайоко, Адриэн Силва, Фофана (Тшуамени, 72), Бальде (Головин, 64), Мартинш, Бен Йеддер (Йоветич, 80).

Предупреждения: Мартинес, 11. Фофана, 33. Мигель, 45+4. Адриэн Силва, 81. Тшуамени, 86. Сарр, 90+1.

Удаления: Бакайоко, 32. Мартинш, 32.

Судья: Лесаж (Франция).

1 февраля. Ним. Стадион «Стад де Костьер».