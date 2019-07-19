"Монако" проиграл "Эвертону", Головин вышел на замену и был заменен через 29 минут

"Монако" уступил "Эвертону" в контрольном матче - 0:1. Единственный мяч провел Шеймус Коулман.

Российский хавбек монегасков Александр Головин вышел на замену в начале второго тайма. На 75-й минуте он покинул поле.

Товарищеский матч

"Монако" (Франция) - "Эвертон" (Англия) - 0:1 (0:0)

Гол: Коулман, 74.

Нереализованный пенальти: Рони Лопеш, 24 (вратарь)

"Монако": Бенальо (Си, 79), Панзо, Глик (Сидибе, 65), Жемерсон (Милло, 65), Шадли (Балло-Туре, 65), Рони Лопеш (Аолу, 65), Силла (Фостер, 65), Фабрегас (Налду, 65), Траоре (Головин, 46. Массенго, 75), Жил Диаш (Пеле, 65), Мартинш (Боскилиа, 65).

"Эвертон": Стекеленбург, Динь, Кин, Коулман, Гибсон, Андре Гомеш, Сигурдссон, Шнейдерлен (Дэйвис, 46), Бернард, Ньясс, Броадхед (Уолкотт, 46).

19 июля. Банье. Стадион "Stade Saint-Marc".