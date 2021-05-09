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«Монако» предложил контракт Мертенсу

18:07
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может летом сменить клубную прописку. На 34-летнего бельгийца претендует «Монако», который готов предложить игроку контракт на два сезона, за которые форвард заработает 15 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Мертенс отказался продлевать контракт с «Наполи», который истекает уже следующим летом.

В текущем сезоне на счету бельгийца 9 голов и 8 результативных передач в 26 матчах серии А.

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