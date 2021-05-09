Российский полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в матче 36-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Он вышел на замену во втором тайме.

Ранее Головин вылечился от коронавируса. Футболист заразился коронавирусом в конце апреля. Тест футболиста на COVID-19 дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов, игрок был изолирован от команды.

В нынешнем сезоне россиянин провел 18 матчей в составе французского клуба, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.