«Реймс» — «Монако»: Головин вышел на замену во втором тайме
19:41
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в матче 36-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Он вышел на замену во втором тайме.
Ранее Головин вылечился от коронавируса. Футболист заразился коронавирусом в конце апреля. Тест футболиста на COVID-19 дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов, игрок был изолирован от команды.
В нынешнем сезоне россиянин провел 18 матчей в составе французского клуба, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.
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