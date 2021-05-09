«Монпелье» в гостях уверенно обыграл «Страсбург»

«Страсбург» уступил «Монпелье» (1:3) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев голы забили Людовик Айорк и Кевин Зохи. У гостей отличились Анди Делор и Гаэтан Лаборд дважды.

«Монпелье» имеет 50 очков и на данный момент занимает 8-е место. У «Страсбурга» 41 очко и 16-я позиция.

В параллельном матче «Анже» дома разгромил «Дижон» — 3:0.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

«Страсбур» — «Монпелье» — 2:3 (0:1)

Голы: Лаборд, 36 (0:1). Делор, 46 (0:2). Лаборд, 49 (0:3). Айорк, 69 (1:3). Зохи, 90 (2:3).

«Страсбур»: Селс, Митрович, Джикю, Гильбер, Каси (Кароль, 66), Томассон, Льенар (Сиссоко, 54), Аолу (Прцич, 82), Беллегард (Сахи, 54), Диалло (Зохи, 82), Айорк.

«Монпелье»: Берто, Илтон, Конгре, Суке (Долли, 71), Ле Таллек (Беншама, 77), Ферри (Шотар, 60), Ристич, Самбия, Делор (Вахи, 77), Лаборд (Шкулетич, 60), Мавидиди.

Предупреждения: Аолу, 37. Ле Таллек, 43. Шотар, 61. Джикю, 90. Ристич, 90.

Судья: Мигельгорри (Франция).

9 мая. Страсбург. Стадион «ла Мено».

«Анже» — «Дижон» — 3:0 (1:0)

Голы: Фюльжини, 7 (1:0). Аллагбе, 50 — в свои ворота (2:0). Диони, 90 (3:0).

«Анже»: Бернардони, Павлович, Тома, Мансо, Мангани, Капель, Амаду (Бобишон, 14), Фюльжини (Кабо, 70), Баокен (Перейра Лаж, 70), Тиуб (Шо, 85), Эль Мелали (Диони, 70).

«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Шафик, Панзо, Музинга, Саммаритано (Загре, 70), Ндонг, Марье (Шуйар, 70), Эбимбе, Добре (Камара, 66), Бальде (Конате, 83).

Судья: Бризар (Франция).

9 мая. Анже. Стадион «Раймон Копа».