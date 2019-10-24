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«Монако» подписал вратаря юношеской сборной Бразилии

20:41

«Монако» объявил о подписании контракта с вратарем Габриэлом Перейрой. 17-летний бразилец заключил соглашение до 2022 года.

Габриэл Перейра тренировался в академии «Гремиу», в марте принял участие в юношеском чемпионате мира.

— Я рад подписать контракт с «Монако», выдающимся клубом чемпионата Бразилии. Для меня это новое приключение. Сделаю все возможное, чтобы прогрессировать и вернуть клубу уверенность в себе, — сказал Габриэл Перейра.

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