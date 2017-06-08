"Монако" почти в два раза увеличил зарплату Жардиму

Стали известны подробности нового контракта "Монако" с главным тренером Леонарду Жардимом. По информации RMC, зарплата португальского специалиста выросла со 180 до 315 тысяч евро в месяц.

В минувшем сезоне монегаски стали чемпионами Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили "Ювентусу".

Ранее сообщалось, что 42-летний специалист мог покинуть "Монако" ради работы в Китае. Клуб китайской лиги "Бэйцзин Гоань" предлагал Жардиму контракт на три сезона и зарплату в 12 миллионов евро в год. Отметим, что сумма отступных за специалиста составляла 15 миллионов евро.