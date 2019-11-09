«Монако» обыграл «Дижон» благодаря голу Головина

«Монако» в матче 13-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Дижон» со счетом 1:0. Единственный гол забил российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» вышел на 8-е место в турнирной таблице. «Дижон» — 19-й.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

«Монако» — «Дижон» — 1:0 (1:0)

Гол: Головин, 42.

«Монако»: Леком, Глик, Бадиашиле, Марипан, Адриэн Силва, Хенрикс, Жил Диаш, Головин (Балло-Туре, 90+3), Мартинш, Слимани (Огюстен, 77), Бен Йеддер (Бошилья, 90+1).

«Дижон»: Гомис, Лотоа, Экуэле Манга, Мендиль (Сумаре, 90), Амальфитано, Луаодис, Бальмон (Мавидиди, 56), Ндонг, Шуйар, Жулиу Тавареш, Кадис.

Предупреждения: Хенрикс, 30. Головин, 50.

Судья: Ваттеллье (Франция).

9 ноября. Монако. Стадион «Луи II».