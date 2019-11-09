«Монако» обыграл «Дижон» благодаря голу Головина
«Монако» в матче 13-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Дижон» со счетом 1:0. Единственный гол забил российский полузащитник Александр Головин.
«Монако» вышел на 8-е место в турнирной таблице. «Дижон» — 19-й.
Чемпионат Франции
Лига 1
13-й тур
«Монако» — «Дижон» — 1:0 (1:0)
Гол: Головин, 42.
«Монако»: Леком, Глик, Бадиашиле, Марипан, Адриэн Силва, Хенрикс, Жил Диаш, Головин (Балло-Туре, 90+3), Мартинш, Слимани (Огюстен, 77), Бен Йеддер (Бошилья, 90+1).
«Дижон»: Гомис, Лотоа, Экуэле Манга, Мендиль (Сумаре, 90), Амальфитано, Луаодис, Бальмон (Мавидиди, 56), Ндонг, Шуйар, Жулиу Тавареш, Кадис.
Предупреждения: Хенрикс, 30. Головин, 50.
Судья: Ваттеллье (Франция).
9 ноября. Монако. Стадион «Луи II».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/