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«Монако» объявил о трансфере 18-летнего защитника «Партизана»

15:02
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Защитник «Партизана» Страхиня Павлович продолжит карьеру в «Монако». Французский клуб на своем официальном сайте объявил о трансфере 18-летнего серба.

Павлович прибудет в расположение «Монако» летом 2020 года, а остаток нынешнего сезона защитник проведет в своей родной команде, но на правах аренды. Срок соглашения монегасков с Павловичем не сообщается.

Защитник выступает за основную команду «Партизана» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 30 матчей за черно-белых, в которых он забил один мяч.

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