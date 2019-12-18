«Монако» объявил о трансфере 18-летнего защитника «Партизана»

Защитник «Партизана» Страхиня Павлович продолжит карьеру в «Монако». Французский клуб на своем официальном сайте объявил о трансфере 18-летнего серба.

Павлович прибудет в расположение «Монако» летом 2020 года, а остаток нынешнего сезона защитник проведет в своей родной команде, но на правах аренды. Срок соглашения монегасков с Павловичем не сообщается.

Защитник выступает за основную команду «Партизана» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 30 матчей за черно-белых, в которых он забил один мяч.