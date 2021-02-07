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«Монако» о Головине: «Режим Супер Сайяна активирован»

17:39
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«Монако» прокомментировал дубль Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима». Сообщение опубликовано в клубном Twitter 7 февраля.

«Режим Супер Сайяна активирован», — говорится в сообщении.

Сайяны — герои японского комикса и аниме-сериала «Жемчуг-дракона», инопланетный вид с выдающимися особенностями организма. Супер Сайяны — невероятно могущественное перевоплощение сайянов.

Также на рисунке Головин сравнивается с Соном Гоку — главным героем «Жемчуга дракона».

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