«Монако» о Головине: «Режим Супер Сайяна активирован»
17:39
«Монако» прокомментировал дубль Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима». Сообщение опубликовано в клубном Twitter 7 февраля.
«Режим Супер Сайяна активирован», — говорится в сообщении.
??? ??? ??? ???` ? #Golovin #RISK #NOASM pic.twitter.com/lA1M4Xok0q— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 7, 2021
Сайяны — герои японского комикса и аниме-сериала «Жемчуг-дракона», инопланетный вид с выдающимися особенностями организма. Супер Сайяны — невероятно могущественное перевоплощение сайянов.
Также на рисунке Головин сравнивается с Соном Гоку — главным героем «Жемчуга дракона».
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