Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился дублем в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима». Болельщики на официальной странице монегасков в Twitter отреагировали на это событие.

Leny: «Ле цаааарь».

123: «Из России с любовью».

Strangers things: «Головин так силен. Король».

Charly: «Двойная пушка от царя».

Ирина: «У Головина то ничего, то страсть что творит»

Goldy: «Это огонь, ребята!»

Dylan Magnee: «Головин, я тебя люблю»

Puel Time: «Головин не дает отдохнуть ни на секунду»

ZolTex: «Царь».

Delphine972: «На этой неделе я заказал его выездную футболку, и он сделал дубль. Также я взял домашнюю форму Фолланда».

После первого тайма счет в матче равный — 2:2.