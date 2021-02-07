«Двойная пушка от царя». Болельщики — о дубле Головина в матче с «Нимом»
18:00
Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился дублем в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима». Болельщики на официальной странице монегасков в Twitter отреагировали на это событие.
Leny: «Ле цаааарь».
123: «Из России с любовью».
Strangers things: «Головин так силен. Король».
Charly: «Двойная пушка от царя».
Ирина: «У Головина то ничего, то страсть что творит»
Goldy: «Это огонь, ребята!»
Dylan Magnee: «Головин, я тебя люблю»
Puel Time: «Головин не дает отдохнуть ни на секунду»
ZolTex: «Царь».
Delphine972: «На этой неделе я заказал его выездную футболку, и он сделал дубль. Также я взял домашнюю форму Фолланда».
После первого тайма счет в матче равный — 2:2.
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